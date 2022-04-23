اذاعة وتلفزيون
الساكت تتأهل لـ”المونودراما”
احتلت الطفلة آلاء الساكت، الرتبة الأولى على صعيد جهة البيضاء سطات، في نتائج الإقصائيات الجهوية المؤهلة للمهرجان الوطني الأول للمسرح الفردي (المونودراما). وقالت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة البيضاء، إن الإقصائيات أسفرت عن تأهل ثلاثة تلاميذ، سيمثلون الأكاديمية في المسابقة الوطنية المنظمة ضمن فعاليات المهرجان الوطني الأول للمسرح الفردي، ويتعلقأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا