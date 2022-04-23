fbpx
اذاعة وتلفزيون

الساكت تتأهل لـ”المونودراما”

منذ 5 دقائق
احتلت الطفلة آلاء الساكت، الرتبة الأولى على صعيد جهة البيضاء سطات، في نتائج الإقصائيات الجهوية المؤهلة للمهرجان الوطني الأول للمسرح الفردي (المونودراما). وقالت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة البيضاء، إن الإقصائيات أسفرت عن تأهل ثلاثة تلاميذ، سيمثلون الأكاديمية في المسابقة الوطنية المنظمة ضمن فعاليات المهرجان الوطني الأول للمسرح الفردي، ويتعلقأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة