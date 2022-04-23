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وطنية

مجلس الأمن يدعم الحكم الذاتي

منذ 6 دقائق
Security Council meeting Maintenance of international peace and security Vote
“مينورسو” تفضح أوهام “الكابرانات” وتتهم “بوليساريو” بخرق وقف إطلاق النار هيمنت مبادرة الحكم الذاتي من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء، والتي قدمها المغرب منذ أبريل 2007، بقوة خلال الاجتماع المغلق لمجلس الأمن، وهو ما فضح نظام «الكابرانات» بالجزائر وقادة «بوليساريو»، الذين يروجون دعاية مضللة منذ 1975،أكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق
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