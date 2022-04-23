وطنية
مجلس الأمن يدعم الحكم الذاتي
“مينورسو” تفضح أوهام “الكابرانات” وتتهم “بوليساريو” بخرق وقف إطلاق النار هيمنت مبادرة الحكم الذاتي من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء، والتي قدمها المغرب منذ أبريل 2007، بقوة خلال الاجتماع المغلق لمجلس الأمن، وهو ما فضح نظام «الكابرانات» بالجزائر وقادة «بوليساريو»، الذين يروجون دعاية مضللة منذ 1975،أكمل القراءة »
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