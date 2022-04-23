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الرياضة

عملية جراحية لباش بفرنسا

منذ 3 دقائق
الطاقم الطبي للفتح خلص إلى أنها الحل الأخير لعلاج اللاعب شرع الفتح الرياضي في إجراءات نقل لاعبه أنس باش إلى فرنسا، من أجل إخضاعه لعملية جراحية على الغضروف، بعد أن قرر الطاقم الطبي خضوعه لها، باعتباره آخر حل، لمشكل الإصابة التي تعرض لها سابقا، وأبعدته عدة مرات عن مباريات الفريق.أكمل القراءة »


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