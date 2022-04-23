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الرياضة

السوالم يستعيد كرداني

منذ دقيقتين
تعافى ياسين كرداني، مدافع شباب السوالم، من الإصابة التي تعرض لها نهاية الأسبوع الماضي،في الكاحل، خلال مباراة الدفاع الحسني الجديدي. ولم يكمل كرداني المباراة، إذ غادرها مرغما في الدقيقة 68، ليعوض بأشرف رمزي. وشرع كرداني في خوض حصص تدريبية فردية، تحت المراقبة الطبية، قبل العودة إلى التداريب الجماعية. ويعول شبابأكمل القراءة »


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