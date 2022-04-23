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الرياضة

خاليلوزيتش يلمح للرحيل

منذ 7 دقائق
الناخب الوطني: أهلت منتخبين للمونديال ولم أدربهما في النهائيات لا يستبعد وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، رحيله عن الأسود قبل نهائيات كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة المتراوحة ما بين 21 نونبر و18 دجنبر المقبلين. وقال البوسني خاليلوزيتش في تصريحات تلفزيونية، «يمكن أن تحدث الكثير من الأمور. فأنا أهلت منتخبينأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق
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