الصباح الفني
عبروق في جولة “نسيان” بأوربا
قالت الفنانة نزهة عبروق ل “الصباح” إنها تستعد للقيام بجولة فنية لعملها المسرحي “نسيان” بأوربا خلال ماي المقبل، والذي يأتي في إطار استئناف العروض المؤجلة بسبب تفشي وباء كورونا. ومسرحية “نسيان” مقتبسة عن رواية “امرأة للنسيان” للروائي محمد برادة وهي من تأليف السيناريست عبد الإله بنهدار ودراماتورجيا وإخراج مسعود بوحسين،أكمل القراءة »
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