الصباح الفني
الوالي والدعم النفسي للناجم
وجه الممثل والمخرج رشيد الوالي رسالة إلى الممثلة زينب الناجم التي تمر بأزمة صحية نتيجة إصابتها بمرض السرطان بهدف تقديم الدعم النفسي لها وتشجيعها على تجاوز الوضع. وكتب الوالي إلى زينب الناجم على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “الفنانة والأخت زينب الناجم الممثلة التي اشتغلت معها في آخر عملأكمل القراءة »
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