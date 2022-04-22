fbpx
الرياضة

حرب المناصب تؤجل جمع الحسنية

منذ 35 ثانية
جناح سيدينو ينتزع منصب أمين المال وبوخنفر يغادر المصحة أعلن حسنية أكادير لكرة القدم عقد جمعه العام في سابع ماي، بعدما كان مقررا عقده غدا (السبت). وتقرر الاحتفاظ بجدول الأعمال نفسه، والذي يتضمن تلاوة التقريرين المالي والأدبي والمصادقة عليهما، وانتخاب رئيس ومكتب مديري. وجاء تأجيل الجمع العام لمنح الفرصة للحبيبأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 35 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة