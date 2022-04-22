الرياضة
حرب المناصب تؤجل جمع الحسنية
جناح سيدينو ينتزع منصب أمين المال وبوخنفر يغادر المصحة أعلن حسنية أكادير لكرة القدم عقد جمعه العام في سابع ماي، بعدما كان مقررا عقده غدا (السبت). وتقرر الاحتفاظ بجدول الأعمال نفسه، والذي يتضمن تلاوة التقريرين المالي والأدبي والمصادقة عليهما، وانتخاب رئيس ومكتب مديري. وجاء تأجيل الجمع العام لمنح الفرصة للحبيبأكمل القراءة »
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