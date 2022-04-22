الرياضة
“هيركوليس” يحذر اللاعبين
أكد فصيل “إلترا هيركوليس”، المساند لاتحاد طنجة حضوره مباراة المولودية الوجدية، اليوم (الجمعة)، بالملعب الشرفي بوجدة لحساب الدورة 22 من البطولة الاحترافية. وحذر الفصيل اللاعبين، في بيان أصدره على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، بعد النتائج في المباريات الأخيرة، وقال “في ظل النتائج السلبية والمستوى الهزيل الذي ظهر به اللاعبون فيأكمل القراءة »
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