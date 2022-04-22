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وطنية

“بوليساريو” تهتك أرحام نسائها

منذ 48 ثانية
في فضيحة جديدة، أعلنت مريم السالك احمادة، المقربة من زعيم الانفصاليين وتشرف على ما يسمى «مخيم السمارة»، عن انطلاق عملية «الإنجاب القسري»، داعية النساء إلى التضحية بأنفسهن قربانا لمقاتلي «بوليساريو». ودعت المتحدثة نفسها، التي ترافق إبراهيم غالي، زعيم الانفصاليين، في كل رحلاته، النساء إلى التحلل من المهور، والتعفف عن الصداقأكمل القراءة »


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منذ 48 ثانية
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