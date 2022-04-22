الصباح الفني
موحجة ونهاية “خو خواتاتو”
انتهى، أخيرا، الممثل عدنان موحجة من تصوير دوره في عمل جديد يحمل عنوان “خو خواتاتو” بمراكش رفقة ثلة من الممثلات، من بينهن مونية لمكيمل وهند بنجبارة. وتقاسم عدنان موحجة مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام” صورة من كواليس العمل الجديد وعلق عليها قائلا “نهاية تجربة ومغامرة جميلة رفقة هذه المجموعةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا