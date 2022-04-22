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وطنية

6 ملايين يدمنون التدخين

منذ 46 ثانية
9 في المائة من التلاميذ القاصرين جربوا الحشيش يتعاطى أكثر من 6 ملايين مغربي التدخين، 500 ألف منهم تقل أعمارهم عن 18 سنة، ويتناول 18 ألفا و500 شخص المخدرات عن طريق الحقن، وأكثر من 9 في المائة من القاصرين في الوسط التعليمي استهلكوا مخدر القنب الهندي، مرة واحدة على الأقل.أكمل القراءة »


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منذ 46 ثانية
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