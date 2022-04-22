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الصباح الفني

“الرباط” تجلب الانتقادات لحمدان

منذ 27 ثانية
شن نشطاء مغاربة وعرب، على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما شرسا على الممثلة الأردنية ميس حمدان، بسبب عاصمة المملكة “الرباط”.  وانتقد كثيرون طريقة تدخلها لمساعدة مشارك في برنامج تشرف على تقديمه يعرض على احدى القنوات العربية، للإجابة عن سؤال “ما هي عاصمة المغرب؟” إذ شبهت الرباط بـ”رباط الحذاء”، وهو ما أثارأكمل القراءة »


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منذ 27 ثانية
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