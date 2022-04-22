الرياضة
آسفي يلعب ورقة المال لهزم المحمدية
«الشارك» يحضر التداريب وتوقع تنقل قياسي للجمهور خلص الاجتماع الذي عقده ستة أعضاء من المكتب المسير لأولمبيك آسفي مع المدرب المصري طارق مصطفى إلى ضرورة تخصيص منح استثنائية للاعبين، لتحقيق الفوز في المباريات الثلاث المقبلة من بطولة القسم الأول. ووفق إفادة مصدر حضر الاجتماع، فإن المدرب ركز في مداخلته علىأكمل القراءة »
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