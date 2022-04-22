الرياضة
التنافي يربك فرعين بالزمامرة
تسببت دورية وزير الداخلية في إحداث ارتباك كبير داخل فرعيي الكرة الطائرة والتنس بنهضة الزمامرة. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن عامل إقليم سيدي بنور وجه مراسلة يطالب من خلالها بتفعيل دورية وزارة الداخلية، لتفادي وجود حالة التنافي، إذ يترأس عضوان بالمجلس الجماعي للزمامرة فرعين بالنادي الدكالي. وكشفت مصادر مقربةأكمل القراءة »
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