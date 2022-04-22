الرياضة
الودغيري مدربا لحمرية
تعاقد دفاع حمرية الخنيفري الممارس في القسم الأول هواة شطر الشمال الشرقي، مع المدرب محمد الودغيري من جديد، بعد أن غادره خلال نهاية مرحلة الذهاب. وعوض الودغيري محمد الأشهبي الذي فسخ عقده وديا مع الفريق الخنيفري. وسبق للودغيري أن أشرف على تدريب الفئات الصغرى لشباب أطلس خنيفرة، كما خاض تجربةأكمل القراءة »
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