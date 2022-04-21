بانوراما
نصائح ادهشور*
المقليات… الخطر تتطلب عملية قلي الأغذية، استعمال كميات كبيرة من زيت المائدة وتسخينها على درجة حرارة مرتفعة جدا. هذه التوليفة (زيت +حرارة مرتفعة) تدمر بشكل خطير مكونات الأغذية خاصة, الأحماض الدهنية والسكريات. بالإضافة الى السعرات الحرارية المرتفعة في الاغذية المقلية، فإن هذه الطريقة في الطبخ تنتج عنها مركبات كيميائية تسمى الأكريلاميدأكمل القراءة »
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