بانوراما
كوتش: فن إدارة الوقت
وصفت الدكتورة زبيدة بنمامون، أستاذة جامعية ومعالجة نفسية وخبيرة في التطوير المستمر والقيادة ل»الصباح» إدارة الوقت والتحكم فيه ب»الفن»، مؤكدة أن النجاح في القيام بذلك يكون له وقع إيجابي على حياة الشخص. ويختلف التعامل مع الوقت والتحكم فيه وإدارته بالطريقة المطلوبة من شخص إلى آخر، حسب الدكتورة بنمامون، موضحة «كثيرأكمل القراءة »
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