حوادث
تبادل اتهامات في “باب دارنا”
الرئيس ونائبه حاولا إلصاق التهم ببعضهما للتهرب من مسؤولية النصب على الضحايا لم تخل جلسة، أول أمس (الثلاثاء)، من ملف «باب دارنا»، من تبادل للاتهامات بين العلبتين السوداوين (الرئيس المدير العام للمجموعة ونائبه) المتابعين في حالة اعتقال، إلى جانب خمسة متهمين آخرين من بينهم موثق، بعد أن حاول كل واحدأكمل القراءة »
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