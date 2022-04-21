fbpx
حوادث

قتيل في حرب أهلية بوجدة

منذ 14 ثانية
متهم أجهز على شقيقه ووالده نقل في حالة حرجة إلى الإنعاش شهد الحي الحسني، أحد أقدم الأحياء الشعبية بوجدة، مساء أول أمس (الثلاثاء)، وقوع جريمة قتل وصفت بالبشعة، راح ضحيتها شاب على يد شقيقه غدرا، الذي اعتدى أيضا على والده، الذي نقل في حالة حرجة إلى قسم الإنعاش. وحسب المعلوماتأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 14 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة