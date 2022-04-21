حوادث
قتيل في حرب أهلية بوجدة
متهم أجهز على شقيقه ووالده نقل في حالة حرجة إلى الإنعاش شهد الحي الحسني، أحد أقدم الأحياء الشعبية بوجدة، مساء أول أمس (الثلاثاء)، وقوع جريمة قتل وصفت بالبشعة، راح ضحيتها شاب على يد شقيقه غدرا، الذي اعتدى أيضا على والده، الذي نقل في حالة حرجة إلى قسم الإنعاش. وحسب المعلوماتأكمل القراءة »
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