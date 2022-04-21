fbpx
بانوراما

جولة في السوق: سوق “بوقرون”… العرض يفوق الطلب

منذ 10 دقائق
غلاء الأسعار قهر المواطن وأثمنة الأسماك في ارتفاع الزائر إلى السوق الشعبي “بوقرون” بالمدينة القديمة بالرباط، يتأكد أن أسعاره تتشابه والمتاجر الكبرى. وأكد تجار الخضر والفواكه ل” الصباح”، أنهم يحاولون قدر الإمكان التخفيف على المواطنين، بتقليص هامش الربح لديهم، ويصطدمون بكثرة التكاليف، خاصة وأنهم مطالبون بأداء مصاريف كراء المحل، وفواتيرأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 10 دقائق
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة