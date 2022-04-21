بانوراما
جولة في السوق: سوق “بوقرون”… العرض يفوق الطلب
غلاء الأسعار قهر المواطن وأثمنة الأسماك في ارتفاع الزائر إلى السوق الشعبي “بوقرون” بالمدينة القديمة بالرباط، يتأكد أن أسعاره تتشابه والمتاجر الكبرى. وأكد تجار الخضر والفواكه ل” الصباح”، أنهم يحاولون قدر الإمكان التخفيف على المواطنين، بتقليص هامش الربح لديهم، ويصطدمون بكثرة التكاليف، خاصة وأنهم مطالبون بأداء مصاريف كراء المحل، وفواتيرأكمل القراءة »
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