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اذاعة وتلفزيون

عصام كمال غاضب على بنسعيد

منذ 43 ثانية
طالب بسحب مشروع قانون المؤلف وفتح نقاش مع المبدعين عبر الفنان عصام كمال، عن غضبه على المصادقة على مشروع القانون الخاص بإعادة هيكلة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة دون أدنى استشارة لذوي الحقوق، ودون استشارة التمثيليات النقابية للفنانين. ووجه كمال رسالة إلى محمد مهدي بنسعيد قال فيها “ولهذا وبصفتيأكمل القراءة »


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منذ 43 ثانية
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