الصباح الفني
الداخلة تحتضن “ربيع القصة القصيرة”
النسخة الرابعة للتظاهرة تحتفي بالإبداع الورقي أعلنت المديرية الجهوية للثقافة بجهة الداخلة وادي الذهب، انطلاق مسابقة ملتقى “ربيع القصة ” الوطني في دورته الرابعة، تحت شعار ” الكتابة القصصية.. إبداع ورقي”. وجاء في بلاغ للمديرية أن المسابقة تشترط في شقيها الوطني (فئة الكبار) والجهوي (فئة الفتيات والفتيان)، أن يشاركأكمل القراءة »
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