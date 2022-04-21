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الصباح الفني

الداخلة‭ ‬تحتضن‭ “‬ربيع‭ ‬القصة‭ ‬القصيرة‭”‬

منذ 28 ثانية
جانب‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬سابقة (‬خاص‭)‬
النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬للتظاهرة‭ ‬تحتفي‭ ‬بالإبداع‭ ‬الورقي أعلنت‭ ‬المديرية‭ ‬الجهوية‭ ‬للثقافة‭ ‬بجهة‭ ‬الداخلة‭ ‬وادي‭ ‬الذهب،‭ ‬انطلاق‭ ‬مسابقة‭ ‬ملتقى‭ “‬ربيع‭ ‬القصة‭ ” ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الرابعة،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ” ‬الكتابة‭ ‬القصصية‭.. ‬إبداع‭ ‬ورقي‭”. ‬ وجاء‭ ‬في‭ ‬بلاغ‭ ‬للمديرية‭ ‬أن‭ ‬المسابقة‭ ‬تشترط‭ ‬في‭ ‬شقيها‭ ‬الوطني‭ (‬فئة‭ ‬الكبار‭) ‬والجهوي‭ (‬فئة‭ ‬الفتيات‭ ‬والفتيان‭)‬،‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭أكمل القراءة »


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