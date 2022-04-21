fbpx
الرياضة

حرب بلاغات بين الرجاء والأهلي

منذ 19 ثانية
الفريق المصري طالب «كاف» بتأمين بعثته وتحقيق «العدالة التحكيمية» لم ينتظر الأهلي طويلا، بعد بلاغ الرجاء الرياضي الاحتجاجي على تحكيم مباراة الذهاب (1-2)، لحساب ربع نهاية عصبة أبطال إفريقيا، ليصدر بلاغا هو الآخر، قبل وصوله للبيضاء، للعب مباراة الإياب، غدا (الجمعة). وبعث الفريق المصري رسالة إلى الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدمأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 19 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة