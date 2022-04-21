الرياضة
حرب بلاغات بين الرجاء والأهلي
الفريق المصري طالب «كاف» بتأمين بعثته وتحقيق «العدالة التحكيمية» لم ينتظر الأهلي طويلا، بعد بلاغ الرجاء الرياضي الاحتجاجي على تحكيم مباراة الذهاب (1-2)، لحساب ربع نهاية عصبة أبطال إفريقيا، ليصدر بلاغا هو الآخر، قبل وصوله للبيضاء، للعب مباراة الإياب، غدا (الجمعة). وبعث الفريق المصري رسالة إلى الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا