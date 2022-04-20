مجتمع
أزمة “البوطا” على الأبواب
ما تزال بعض القطاعات صامدة أمام أزمة المحروقات، بينما رفعت أخرى راية الاستسلام، كما هو الأمر بالنسبة إلى ناقلي البضائع والمواطنين، الذين لم يتمكنوا من مجاراة الزيادات الصاروخية في المحروقات، ليأتي الدور على موزعي الغاز السائل، الذين قالوا إنهم لن يوزعوا قنينات الغاز في بعض المدن، وسيكتفون ببيعها في أماكنأكمل القراءة »
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