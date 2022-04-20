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حوادث

مافيا دولية للسطو على عقارات بالمغرب

منذ ساعة واحدة
يتزعمها فرنسي وتضم مغاربة موضوع إنابات دولية من فرنسا خططوا للسطو على عقارين بسطات انقلبت الأمور رأسا على عقب في دعوى رفعها ورثة فرنسي ضد مسؤولي الجمعية الخيرية الإسلامية بسطات، بتهمة السطو على عقارين لوالدهم تقدر قيمتهما بالملايير، إذ تبين أن الأمر يتعلق بمافيا متخصصة في السطو على عقارات الأجانب،أكمل القراءة »


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