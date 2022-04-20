حوادث
8 سنوات لسارق بأولاد افرج
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة سارق من ذوي السوابق، وحكمت عليه بثماني سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة. وجاء إيقاف السارق الملقب ب “العزوة ” والذي أثار الرعب والخوف في سكان مركز أولاد افرج نظرا لعدوانيته التي اكتسبهاأكمل القراءة »
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