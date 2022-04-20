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التزوير يلاحق مفوضا قضائيا
حرر محضر معاينة لحجز سيارة أجرة وهو يؤدي مناسك العمرة ورطة تلاحق مفوضا قضائيا بتمارة، بعد أن صدر باسمه محضر معاينة استغلته شركة لتحصيل الديون للحجز على سيارة أجرة، تبين في ما بعد أنه وقت تحريره كان يؤدي مناسك العمرة، وجاء فيه أن الحجز تم بحضور مالك السيارة الذي نفىأكمل القراءة »
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