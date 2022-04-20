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حوادث

اعتقال تلميذ اعتدى على أستاذ ببولمان

منذ ساعة واحدة
أخر قاضي الأحداث بابتدائية ميسور، التحقيق تفصيليا مع تلميذ عمره 15 سنة، اعتدى بالضرب والجرح على أستاذه بسلسلة حديد لدراجة هوائية، إلى صباح الأربعاء 20 أبريل لتمكين دفاع الضحية من أداء القسط الجزافي عن طلبات مدنية قدمها في مواجهته في مذكرة مفصلة. وأمر القاضي بإيداع التلميذ الذي يتابع دراسته فيأكمل القراءة »


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