حوادث
التحقيق في جريمة قتل بوجدة
تواصل غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بوجدة، أبحاثها المعمقة مع مشتبه فيه، يتحدر من قرية بني ادرار بالضواحي، المتابع بجناية قتل أحد أقاربه. وأوقف المتهم بناء على تحريات ميدانية قامت بها فرق الدرك الملكي بقرية بني ادرار وبدعم من المركز القضائي للقيادة الجهوية بوجدة، بعد الاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمةأكمل القراءة »
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