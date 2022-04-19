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خاص

عنونة الأغذية… دلالات المواصفات

منذ 52 ثانية
مرسوم يحدد الخصائص المطلوبة في المنتوجات الخالية من السكر أو الغنية بالألياف أو ذات سعرات حرارية منخفضة إنجاز: عبد الواحد كنفاوي يتزايد إقبال المغاربة سنة بعد أخرى على المواد الغذائية العضوية التي تنتج بطرق طبيعية، وتلك الخالية من المواد الدهنية والتي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة. وتنامى الاهتمام بالمشاكل الصحيةأكمل القراءة »


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منذ 52 ثانية
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