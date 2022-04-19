مجتمع
560 طفلا معاقا على حافة التشرد
قال علي رضوان، رئيس جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، إن الموقع الطبيعي للأطر التربوية ولكافة المستخدمين هو مراكز الجمعية، وتقديم الخدمات التربوية والطبية والترفيهية للأطفال ذوي الاحتياجات الذهنية، وليس الشارع، في إشارة إلى الوقفات الاحتجاجية التي خاضها هؤلاء، ردا على تماطل إدارة التعاون الوطني في صرف أجور سبعة أشهر.أكمل القراءة »
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