بانوراما
وصفات كراميلا
كريب بالسبانخ والجبن المقادير : بيضتان 250 غراما من الدقيق ملح+ فلفل أسود 500 مليليتر من الحليب 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتية مقادير الحشوة بصل سبانخ جبن حسب الرغبة شرائح الديك الرومي المدخن بيضتان خبز محمص طريقة التحضير نضع البيض في إناء ونضيف إليه الملح والفلفل الأسود، نمزج جيداأكمل القراءة »
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