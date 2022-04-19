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مجتمع

الحافظي يلوح برفع تسعيرة الكهرباء

منذ 35 ثانية
لوح عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب، بإمكانية الزيادة في تعريفة أسعار الكهرباء، مسجلا أن المنظومة التعريفية الحالية أبانت عن قصورها في مواكبة الإكراهات المتعلقة بالتحولات البنيوية العميقة، التي يشهدها قطاع الكهرباء، في إطار الانتقال الطاقي بالإضافة إلى تحقيق التوازن المالي للمكتب والرفع من فعاليةأكمل القراءة »


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منذ 35 ثانية
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