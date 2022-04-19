مجتمع
عودة الحركة إلى ميناء بني أنصار
استعاد ميناء الناظورـ بني أنصار، حركيته من جديد بعد استقباله، الجمعة الماضي، ثاني باخرة للمسافرين قادمة إليه من ميناء برشلونة. وتعد هذه الرحلة الأولى من نوعها بالنسبة إلى مستعملي السيارات، بعدما استقبل ميناء الناظور، الخميس الماضي، باخرة أولى على متنها مسافرون تنقلوا باستعمال الحافلة. وحسب مصدر مطلع، فإنه تم تغييرأكمل القراءة »
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