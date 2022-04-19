fbpx
مجتمع

عودة الحركة إلى ميناء بني أنصار

منذ 33 ثانية
استعاد ميناء الناظورـ بني أنصار، حركيته من جديد بعد استقباله، الجمعة الماضي، ثاني باخرة للمسافرين قادمة إليه من ميناء برشلونة. وتعد هذه الرحلة الأولى من نوعها بالنسبة إلى مستعملي السيارات، بعدما استقبل ميناء الناظور، الخميس الماضي، باخرة أولى على متنها مسافرون تنقلوا باستعمال الحافلة. وحسب مصدر مطلع، فإنه تم تغييرأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 33 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة