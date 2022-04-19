بانوراما
كوتـش:الفشل بداية النجاح
يعتبر كثير من الأشخاص أن تحلي البعض بصفة عزة النفس وإظهارها في مواقف معينة يعتبرا نوعا من التكبر والتعالي على الآخرين، الأمر الذي قال عنه مهدي العلوي الأمراني، اختصاصي نفسي ومعالج أسري نسقي ل”الصباح” إنه لا أساس له من الصحة. ويرى العلوي الأمراني عزة النفس صفة ذات طابع إيجابي وأنهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا