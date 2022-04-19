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حوادث

كلب يرسل طفلين لمستعجلات البيضاء

منذ 25 ثانية
اضطر طاقم المستعجلات بمستشفى الحسني بالبيضاء، قبل يومين، إلى إرسال طفل تعرض لعضات كلب شرس أصابته في جهازه التناسلي، إلى مستشفى الهاروشي للأطفال بسبب خطورة إصابته. وكان الضحية البالغ من العمر 14 سنة دخل مستشفى الحسني رفقة ضحية آخر، تعرض بدوره لعضة من الكلب ذاته، أفادت مصادر «الصباح» أنه منأكمل القراءة »


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منذ 25 ثانية
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