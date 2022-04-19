حوادث
5 سنوات لمحدث عاهة مستديمة
أدانت الغرفة الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما يبلغ من العمر 22 سنة، وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك، بجناية الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المفضي إلى عاهة مستديمة. وجاء إيقاف المتهم، إثر شكاية تقدم بها الضحية الى الشرطةأكمل القراءة »
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