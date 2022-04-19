حوادث
رهان الدراجات يورط مراهقين
سباقات تنظم مباشرة بعد الإفطار مقابل مبالغ مالية أنهت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي تسلطانت ضواحي مراكش، أخيرا، أنشطة مراهقين وشباب، متورطين في تنظيم سباقات على الطريق بواسطة الدراجات النارية «سي 90» الصينية الصنع والمعروفة بسرعتها المعدلة. وحسب مصادر «الصباح»، تم إيقاف عدد من المتورطين في سباق الدراجات النارية،أكمل القراءة »
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