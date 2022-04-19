حوادث
جنس في نهار رمضان بمراكش
أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بأوريكة ضواحي مراكش، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، أخيرا، متزوجة وعشيقها، من أجل الخيانة الزوجية والمشاركة في ذلك والفساد. وحسب مصادر “الصباح”، تلقت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي، إشعارا مفاده أن شخصا بمعية امرأة في منزل معزول بأحد دواوير جماعة أوريكة، ويرجحأكمل القراءة »
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