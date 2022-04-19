حوادث
احتجاز فتاة يستنفر أمن مكناس
نجحت عناصر أمنية تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، زوال الجمعة الماضي، في تحرير فتاة قاصر من قبضة شابين في عقدهما الثاني، بعدما قاما باستدراجها تحت التهديد واحتجازها داخل شقة بإقامة سكنية بحي وجه عروس. وحسب المعطيات الأولية، حاول الجانيان الفرار لحظة محاصرتهما من قبل العناصر الأمنية، بعدما اختبآ بأحدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا