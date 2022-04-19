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حوادث

احتجاز فتاة يستنفر أمن مكناس

منذ 23 ثانية
نجحت عناصر أمنية تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، زوال الجمعة الماضي، في تحرير فتاة قاصر من قبضة شابين في عقدهما الثاني، بعدما قاما باستدراجها تحت التهديد واحتجازها داخل شقة بإقامة سكنية بحي وجه عروس. وحسب المعطيات الأولية، حاول الجانيان الفرار لحظة محاصرتهما من قبل العناصر الأمنية، بعدما اختبآ بأحدأكمل القراءة »


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منذ 23 ثانية
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