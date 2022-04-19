مجتمع
تأجيل فتح باب مليلية رغم الاستعدادات
حال تأخر مدريد في إصدار قرار رسمي، في فتح باب مليلية السليبة، في وقت شهد فيه الجانب المغربي تقدما ملحوظا بعدما أنهت السلطات جميع استعداداتها للسماح بعودة حركة الأشخاص والعربات لمعبر بني أنصار. وتجمهر العشرات من المواطنين المغاربة القاطنين بمليلية، مساء الأربعاء الماضي، أمام المعبر الحدودي بني أنصار، إلا أنأكمل القراءة »
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