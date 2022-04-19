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حوادث

تخفيض عقوبة موظف متهم بالاختلاس

منذ 32 ثانية
راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، أخيرا، الحكم الابتدائي في حق موظف جماعي مسؤول عن المحجز البلدي، متهم باختلاس قطع غيار من سيارات ودراجات نارية موضوعة فيه، بعدما ناقشت ملفه ومن معه، في ثالث جلسة بعد شهرين من إدراجه. وخفضت العقوبة الحبسية المحكوم بها، من 6 أشهر حبسا نافذا إلىأكمل القراءة »


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منذ 32 ثانية
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