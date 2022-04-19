حوادث
حجز دجاج ونقانق فاسدة بطنجة
ضبطت داخل مخزن وبلغ وزنها حوالي طنين من اللحوم البيضاء والنقانق غير الصالحة للاستهلاك حجزت فرقة مختلطة، تتكون من السلطة المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بتعاون ميداني مع عناصر أمنية تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، أخيرا، كمية كبيرة من لحوم الدواجن والنقانق غير صالحة للاستهلاك، ضبطتها، داخلأكمل القراءة »
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