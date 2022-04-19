fbpx
الأولى

تحت الدف

منذ 27 ثانية
بعض القرارات تبدو بسيطة، لكن كلفتها تكون بالملايير أحيانا. نتحدث هنا عن فرض اللجنة المكلفة بتدبير الجائحة على الراغبين في دخول المغرب جوا، جواز التلقيح المتضمن لثلاث جرعات كاملة، وتحاليل “بي سي إر”، التي تكلف المواطن مبلغا ماليا يتجاوز 1000 درهم، يؤديها بالعملة الصعبة، التي نحن في أمس الحاجة إليها،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 27 ثانية
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة