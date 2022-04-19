الأولى
تحت الدف
بعض القرارات تبدو بسيطة، لكن كلفتها تكون بالملايير أحيانا. نتحدث هنا عن فرض اللجنة المكلفة بتدبير الجائحة على الراغبين في دخول المغرب جوا، جواز التلقيح المتضمن لثلاث جرعات كاملة، وتحاليل “بي سي إر”، التي تكلف المواطن مبلغا ماليا يتجاوز 1000 درهم، يؤديها بالعملة الصعبة، التي نحن في أمس الحاجة إليها،أكمل القراءة »
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