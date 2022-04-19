مجتمع
خطة تجميد مؤقت لضرائب المحروقات
توصية بمراجعة جبائية للقطاع لمدة ثلاثة أشهر في أفق استقرار الأسعار على المستوى الدولي قدم مرصد العمل الحكومي التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، ورقة تنفيذية للتدابير الواجب اتخاذها لمواجهة الزيادات الكبيرة لأسعار المحروقات تتضمن خطة تجميد مؤقت لضرائب القطاع. وأوصت الخطة بمراجعة أو تجميد الضرائب المطبقة على المحروقات لمدةأكمل القراءة »
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