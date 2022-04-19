بانوراما
جزار داخل حمام للنساء
جرائم طريفة 1 استباح الفضاء الخاص بالنسوة لمؤازرة زوجته «الجرائم فيها وفيها” عبارة ستحيلنا على أن هناك شيئا ما يميز الأفعال الإجرامية عن مثيلاتها، وهو ما سنحاول التطرق إليه عبر حلقات تكشف الجانب الطريف منها، الذي يعرف في موروثنا الشعبي ب”كثرة الهم كضحك”. في هذه الحلقات سنسلط الضوء على عددأكمل القراءة »
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