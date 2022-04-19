fbpx
الأولى

مشاريع وهمية لجلب أموال مشبوهة

منذ 23 ثانية
وثائق مزورة تكشف محاولة توطين مبالغ مجهولة المصدر تتجاوز 3.7 ملايير في حسابات بنكية أثارت وثائق مقدمة لبنوك من قبل أجنبي وشريكه المغربي شكوكا لدى مسؤولي المؤسسات المالية المعنية، خاصة أنها تهم عملية توطين مبالغ مالية هامة عبر حوالات بنكية لحساباتهما لتمويل مشاريع بالمغرب، عن طريق مؤسسة أنشأها الشريكان بالخارجأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 23 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة