الأولى
مشاريع وهمية لجلب أموال مشبوهة
وثائق مزورة تكشف محاولة توطين مبالغ مجهولة المصدر تتجاوز 3.7 ملايير في حسابات بنكية أثارت وثائق مقدمة لبنوك من قبل أجنبي وشريكه المغربي شكوكا لدى مسؤولي المؤسسات المالية المعنية، خاصة أنها تهم عملية توطين مبالغ مالية هامة عبر حوالات بنكية لحساباتهما لتمويل مشاريع بالمغرب، عن طريق مؤسسة أنشأها الشريكان بالخارجأكمل القراءة »
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