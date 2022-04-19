أخبار الصباح

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< مقهى أحالت مصالح الأمن بأبي الجعد، أول أمس (الأحد)، على وكيل الملك بالمدينة نفسها، زوجين متهمين بتسهيل تعاطي المخدرات، و11 متهما باستهلاكها. وأوقف المتهمون في حملة نفذت داخل مقهى بحي الداخلة (لفرديات)، ضبطت فيها قطع شيرا بحوزتهم. وأمر وكيل الملك بوضعهم رهن الحراسة النظرية والاستماع إلى مالكة المقهى وزوجها،أكمل القراءة »
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