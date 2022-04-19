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مقتل مغربي بسبتة برصاص مجهولين

منذ 31 ثانية
أجج مقتل طفل مغربي رميا بالرصاص في أحد شوارع سبتة غضب مغاربة المدينة المحتلة، الذين أضرموا النار في الحاويات، بسبب تزايد العنف ضدهم، علما أن أسباب مصرع الطفل مازالت غامضة، بعد تمكن الجناة من الفرار. واندلعت أحداث شغب عنيفة بحي لوس روسيالس بسبتة المحتلة، بعد الإعلان عن وفاة قاصر متأثراأكمل القراءة »


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منذ 31 ثانية
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